میرانشاہ: پاک فوج کے زیر اہتمام شمالی وزیرستان کے قبائلی عمائدین کا اہم جرگہ

جرگے میں علاقے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی

ویب ڈیسک April 15, 2026
میرانشاہ میں پاک فوج کے زیر اہتمام  شمالی وزیرستان کے ملک و مشران اور عمائدین کا اہم جرگہ منعقد کیا گیا۔

شمالی وزیرستان کے جی او سی نے جرگے کے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور شمالی وزیرستان میں امن و خوشحالی کے لیے قبائلی عمائدین اور مشران کے کلیدی کردار کو سراہا، جرگے میں عوام و ریاستی اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور علاقے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔

 شرکاء کو علاقے میں سرگرم دہشت گرد عناصر کی جانب سے امن کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا، افغانستان کے ساتھ سرحدی صورتحال اور اس کے علاقے پر اثرات کے متعلق گفتگو بھی کی گئی۔

قبائلی عمائدین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امن، برداشت، حب الوطنی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔
