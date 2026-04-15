شین وارن کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹے کا تہلکہ خیز انکشاف

اسپورٹس ڈیسک April 15, 2026
آسٹریلیا کے سابق کپتان شین وارن کی موت کو چار سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔

لیجنڈری لیگ اسپنر شین وارن کی اچانک موت کے چار سال بعد ایک بار پھر ان کے انتقال کی وجوہات پر بحث چھڑ گئی ہے۔

52 سالہ شین وارن 2022 میں تھائی لینڈ میں ایک ہوٹل کے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ان کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی۔

حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کے بیٹے جیکسن وارن نے کہا کہ ان کے خیال میں کووڈ-19 ویکسین ان کی موت کی وجہ بنی، اگرچہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان کے والد کو کچھ صحت کے مسائل لاحق تھے۔

جیکسن کے مطابق والد کی موت کی خبر ملتے ہی انہوں نے حکومت اور ویکسین کو موردِ الزام ٹھہرایا تاہم بعد میں اپنے خیالات کو عوامی سطح پر بیان نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔

انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ شین وارن نے متعدد ویکسین ڈوزز لی تھیں حالانکہ وہ اس کے خواہشمند نہیں تھے بلکہ پیشہ ورانہ تقاضوں کے باعث ایسا کرنا پڑا۔

جیکسن کا کہنا تھا کہ وہ اب ان خیالات پر زیادہ غور نہیں کرتے کیونکہ اس سے غصہ بڑھتا ہے۔

انہوں نے اپنے والد کو ایک خوش اور بہتر حالت میں قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ان کی کچھ بری عادات تھیں لیکن وہ مجموعی طور پر اچھی زندگی گزار رہے تھے۔
متعلقہ

Express News

قلندرز اور گلیڈی ایٹرز کے کھلاڑیوں کی کینسر سے متاثر بچوں سے ملاقات

Express News

ارجنٹینا کے لیجنڈ میراڈونا کی موت کا معمہ، کیس کی دوبارہ سماعت کا فیصلہ

Express News

پی ایچ ایف کا سینئر، جونیئر اور انڈر 18 ٹیموں کیلیے نئے مینجمنٹ پینلز کا اعلان

Express News

ہیڈ کوچ کیساتھ اختلافات کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، اسٹوکس

Express News

پی ایس ایل: پی سی بی نے زمبابوین کھلاڑی پر پابندی عائد کردی

Express News

آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے پانچویں سیزن کا آغاز کب ہوگا؟ تاریخ کا اعلان

