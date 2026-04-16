پی ایس ایل: آج بریسٹ کینسر کی آگاہی کیلیے پنک ڈے منایا جائے گا

ویمن کرکٹرز میچ سے قبل چاروں ٹیموں کے ہمراہ وارم اپ ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیں گی

زبیر نذیر خان April 16, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن میں آج بریسٹ کینسر کی آگاہی کے لیے پنک ڈے منایا جائے گا۔

تفصیلات کے مطابق آج نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کا چھٹا ڈبل ہیڈر کھیلا جارہا ہے جس کے پہلے میچ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز جبکہ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مدمقابل ہوں گے۔

تمام کھلاڑی اور آفیشلز پنک کیپس اور پنک ربنز پہنیں گے اور تمام کرکٹرز بریسٹ کینسر آگاہی مہم کا حصہ بنیں گے۔

میچز میں استعمال ہونے والے اسٹمپس اور گرافکس بھی خصوصی پنک کلر کے ہوں گے۔

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثناء، کھلاڑی سیدہ عروب شاہ، رامین شمیم اور منیبہ علی کو بھی آگاہی مہم کے لیے اسٹیڈیم مدعو کیا گیا ہے۔

ویمن کرکٹرز میچ سے قبل چاروں ٹیموں کے ہمراہ وارم اپ ٹریننگ سیشنز میں حصہ لیں گی۔

واضح رہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ شرح بریسٹ کینسر کی ہے، آگاہی مہم کا ایک اہم پیغام جلد سے جلد چیک اپ اور بیماری سے ثابت قدم ہو کر لڑنا ہے۔
