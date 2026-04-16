لوڈ شیڈنگ ہونے پر معذرت خواہ ہیں آج رات سے بجلی کی فراہمی بہتر ہوجائے گی، وزیر توانائی

آبنائے ہرمز بند ہونے سے گیس کی قلت ہے، پیک آورز میں گیس سے بجلی نہیں بناسکتے اس لیے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ ہے

ویب ڈیسک April 16, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ ہونے پر عوام سے معذرت چاہتے ہیں، آج رات سے بجلی کی سپلائی میں بہتری آجائے گی۔

اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے کے حالات کے سبب  توانائی کی قلت کا سامنا ہے، گیس نہ آںے کے سبب بجلی کے پاور پلانٹس نہیں چل رہے تاہم پھر بھی دیگر ممالک کی بہ نسبت ہمارے یہاں صورتحال بہتر ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ لوڈشیڈنگ پچھلے کچھ دنوں میں ہی ہوئی ہے ورنہ ہمارے تمام پلانٹس آپریشنل ہیں بس گیس کی قلت کا مسئلہ ہے، ہر سال جو لوڈشیڈنگ ہوتی ہے اتنی لوڈ شیڈنگ ابھی نہیں ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب گیس نہیں مل رہی، دن کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی ہورہی ہے صرف پیک آورز میں ہورہی ہے کیوں کہ ہم پیک آورز میں گیس سے بجلی پیدا نہیں کرسکتے۔

وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ ڈیموں سے پانی کے کم اخراج کے سبب پن بجلی میں بھی 1530 میگاواٹ کی قلت کا سامنا ہے اور پن بجلی 1675 میگاواٹ رہی، اپریل کے پہلے پندرہ دنوں میں بجلی کی یومیہ طلب 15 سے 20ہزار میگا واٹ رہی اس وقت ہمیں ساڑھے ہزار میگا واٹ بجلی کی قلت کا سامنا ہے، اس وقت کے الیکٹرک ہمارے سسٹم سے ریکارڈ 2160 میگاواٹ بجلی لے رہی ہے جب کہ وہ پہلے ایک ہزار میگاواٹ لیتی تھی۔

اویس لغاری نے کہا کہ ایل این جی نہ ملنے سے تین ہزار میگاواٹ سے زائد کی قلت ہوئی، ایل این جی کو امپورٹ کرنے کی پہلے دن سے کوشش ہے خطے کی صورتحال کے سبب کامیابی نہیں ہورہی تاہم کوششیں جاری ہیں ہمیں جو سفارتی کامیابیاں ملی ہیں اسی سبب ہماری تیل کی سپلائی بند نہیں ہوئی اور امید ہے کہ گیس کی سپلائی بھی بحال ہوجائے گی، اسی طرح تربیلا سے بھی پانی دس کے بجائے بیس تا 25 ہزار کیوسک پانی ریلیز ہوگا تو پن بجلی میں بھی بہتری آجائے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

شارٹ فال 5 ہزار میگاواٹ سے تجاوز کرگیا، طویل لوڈشیڈنگ سے عوام پریشان

Express News

لوڈشیڈنگ کا مقصد صارفین کو اضافی بل سے بچانا ہے، ترجمان بجلی سپلائی کمپنی

Express News

ملک بھر میں بدترین لوڈشیڈنگ؛ پاور ڈویژن کا رات میں بجلی کم استعمال کرنے کا مشورہ

صحافیوں کے سوالات پر ان کا کہنا تھا کہ ایل این جی سے گزشتہ سال 3000 میگاواٹ تک بجلی پیدا ہورہی تھی، آبنائے ہرمز بند ہے گیس نہیں آرہی تو کون ذمہ دار ہے؟ بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، پانی کم آرہا ہے پن بجلی نہیں بن رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ 

ان کا کہنا تھا کہ یکم اپریل سے گیس کی درآمد بند ہے، آج کی رات بجلی کی صورتحال کل سے بہتر ہوگی اور امید ہے ہر اگلے روز صورتحال میں بہتری ہی آئے گی۔

ایک سوال پر انہوں ںے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا ایکوریٹ شیڈول جاری نہیں کرسکتے روزانہ بجلی کی پیداوار تبدیل ہوتی رہتی ہے، پانی زیادہ آیا تو لوڈ شیڈنگ کم ہوجائے گی، ڈسٹری بیوشن کمپنیوں کو کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جتنی بھی گھنٹے کی ہو ایک گھنٹے کے وقفے سے کریں تاکہ عوام کو پریشانی کم سے کم ہو۔

ان کا کہنا تھا کہ دو سال کے اندر بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی جس کے سبب بجلی کی طلب میں بھی اضافہ ہوگیا۔ا
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا افسر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار

Express News

کراچی پولیس چیف کا بڑا اقدام: 6 ایس ایچ اوز سمیت 22 افسران کو معطل کرنے کا حکمنامہ جاری

Express News

مشرق وسطیٰ تنازع کی وجہ سے سپلائی کی فراہمی کو تاریخی دھچکا پہنچا ہے، وزیر خزانہ

Express News

ایچ ای سی نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ضمنی کیمپسز قائم کرنے پر پابندی عائد کردی

Express News

6 سالوں کے دوران انڈراانوئسنگ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف

Express News

افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر گولہ باری، دو بچوں سمیت 3 افراد شہید، تین شدید زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو