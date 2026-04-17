ایران-امریکا مذاکرات کا دوسرا دور متوقع، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ٹرانسپورٹ اڈے بند

اسلام آباد:
اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی تیاریوں کے پیش نظر سیکیورٹی کو انتہائی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد میں تمام ٹرانسپورٹ اڈے دس روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو 26 اپریل تک نافذ العمل رہے گا۔
اس دوران دیگر اضلاع سے جڑواں شہروں میں داخل ہونے والی ٹریفک بھی معطل رہے گی۔
حکام کا کہنا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ، ٹورازم سروسز اور رینٹ اے کار سروسز کو بھی عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی خدشات سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔
ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، جبکہ اہم تنصیبات، داخلی و خارجی راستوں اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ممکنہ اہم سفارتی سرگرمیوں کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔