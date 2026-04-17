شاہدرہ میں ورکرز کنونشن؛ پی ٹی آئی کی درخواست لاہور ہائیکورٹ میں سماعت کیلیے مقرر

عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے اعتراض پر دلائل طلب کر رکھے ہیں

ویب ڈیسک April 17, 2026
لاہور:

شاہدرہ میں 25 اپریل کو ورکرز کنونشن کی اجازت کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست لاہور ہائیکورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔

رجسٹرار آفس نے درخواست سماعت کے لیے 20 اپریل کو مقرر کر دی۔

جسٹس فاروق حیدر 20 اپریل کو اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کریں گے، عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے اعتراض پر دلائل طلب کر رکھے ہیں۔

رجسٹرارآفس کا اعتراض ہے کہ درخواست متعلقہ فورم پر رجوع کیے بغیر دائر کی گئی۔

درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 25 اپریل کو شاہدرہ میں ورکرز کنونشن کرنا ہے لہٰذا پولیس کو ہراساں کرنے سے روکا جائے اور عدالت ورکرز کنونشن کی اجازت دینے کا حکم دے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کا سلسلہ جاری، مزید 2 نوجوان جاں بحق

Express News

ہری پور؛ حطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتشزدگی، خواتین و بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق

Express News

پی ایس ایل میں کارکردگی سے مطمئن نہیں، عالمی کپ کے حوالے سے ضرور سوچوں گا؛ سلمان علی آغا

Express News

کراچی سے پشاور جانے والی رحمٰن بابا ایکسپریس میں آتشزدگی سے پولیس انسپکٹر جاں بحق

Express News

19 اپریل کے مردان جلسے کو ناکام بنانے کیلیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سہیل آفریدی

Express News

انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم نیٹ ورک بےنقاب، 100 سے زائد پاسپورٹس اور ویزہ اسٹیمپس برآمد

