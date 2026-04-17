وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔
ایکس پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں دلیر اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے اُمید ظاہر کی کہ لبنان مین ہونے والی جنگ بندی پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔
شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔