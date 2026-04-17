وزیر اعظم پاکستان کا لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم

صدر ٹرمپ کی قیادت میں دلیر اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی ممکن ہوئی، شہباز شریف

ویب ڈیسک April 17, 2026
فوٹو: اے پی پی

وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے۔

ایکس پر اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں دلیر اور دانشمندانہ سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے اُمید ظاہر کی کہ لبنان مین ہونے والی جنگ بندی پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی۔

شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان لبنان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتا ہے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔

 
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک کے حادثات کا سلسلہ جاری، مزید 2 نوجوان جاں بحق

Express News

ہری پور؛ حطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتشزدگی، خواتین و بچوں سمیت 8 افراد جاں بحق

Express News

پی ایس ایل میں کارکردگی سے مطمئن نہیں، عالمی کپ کے حوالے سے ضرور سوچوں گا؛ سلمان علی آغا

Express News

کراچی سے پشاور جانے والی رحمٰن بابا ایکسپریس میں آتشزدگی سے پولیس انسپکٹر جاں بحق

Express News

19 اپریل کے مردان جلسے کو ناکام بنانے کیلیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سہیل آفریدی

Express News

انسانی اسمگلنگ میں ملوث منظم نیٹ ورک بےنقاب، 100 سے زائد پاسپورٹس اور ویزہ اسٹیمپس برآمد

