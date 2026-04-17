وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر مسعد بولس نے ترکیے میں ملاقات کی اور امریکی صدر کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچا دیا جبکہ خطے کی صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ترکیے کے شہر انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے عرب و افریقی امور مسعد بولس نے اہم ملاقات کی، اس موقع پر دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اور ان کے ساتھ اپنے خوش گوار تعلقات کا ذکر کیا، پاک-بھارت کشیدگی کے دوران جنگ کے دہانے پر پہنچنے والی صورت حال میں جنگ بندی کرانے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا۔
وزیراعظم نے لبنان میں جنگ بندی کے کامیاب انعقاد میں بھی امریکی قیادت کے کردار کی تعریف کی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں خطے کی مجموعی صورت حال، پاکستان کی امن کوششوں، جنگ بندی اور اسلام آباد مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
وزیراعظم نے پاکستان اور امریکا کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، خصوصاً تجارت اور معیشت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔
اس موقع پر مسعد بولس نے صدر ٹرمپ کی جانب سے وزیراعظم کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا اور خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔
انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، معاشی ترقی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے میں امریکی دلچسپی کا اعادہ بھی کیا۔