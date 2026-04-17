پاکستان کا بین الاقوامی مالیاتی منڈی میں 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ جاری

سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر یقینی عالمی معاشی اور جغرافیائی حالات کے باوجود بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی، مشیر وزیرخزانہ

ویب ڈیسک April 17, 2026
پاکستان نے چار سال کے وقفے کے بعد بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب واپسی کرتے ہوئے 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ جاری کر دیا ہے۔

وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ اجرا گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ (جی ایم ٹی این) پروگرام کے تحت کیا گیا ہے جس سے سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر یقینی عالمی معاشی اور جغرافیائی حالات کے باوجود بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ تین سالہ مدت کے اس یورو بانڈ میں مضبوط دلچسپی پاکستان کی معیشت پر بحال ہوتے اعتماد کا واضح اشارہ ہے۔

ماہرین کے مطابق یہ بروقت اقدام نہ صرف ملکی معیشت میں نئی لیکویڈیٹی لائے گا بلکہ عالمی بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کی موجودگی کو مستحکم کرتے ہوئے آئندہ کے لیے بہتر قیمتوں کے تعین میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
