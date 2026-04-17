پاکستان نے چار سال کے وقفے کے بعد بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں کامیاب واپسی کرتے ہوئے 500 ملین ڈالر کا یورو بانڈ جاری کر دیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ یہ اجرا گلوبل میڈیم ٹرم نوٹ (جی ایم ٹی این) پروگرام کے تحت کیا گیا ہے جس سے سرمایہ کاروں کی جانب سے غیر یقینی عالمی معاشی اور جغرافیائی حالات کے باوجود بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ تین سالہ مدت کے اس یورو بانڈ میں مضبوط دلچسپی پاکستان کی معیشت پر بحال ہوتے اعتماد کا واضح اشارہ ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ بروقت اقدام نہ صرف ملکی معیشت میں نئی لیکویڈیٹی لائے گا بلکہ عالمی بانڈ مارکیٹ میں پاکستان کی موجودگی کو مستحکم کرتے ہوئے آئندہ کے لیے بہتر قیمتوں کے تعین میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔