سوات: چڑیا گھر میں ریچھ بپھر گیا، اہلکاروں پر حملہ، ویڈیو سامنے آگئی

ویب ڈیسک April 17, 2026
سوات کے چڑیا گھر میں غیر تربیت یافتہ اسٹاف کے نامناسب برتاؤ کے سبب ریچھ بپھر گیا۔

سامنے آنے والی ویڈیو کے مطابق مناسب تربیت نہ ہونے سے چڑیا گھر اسٹاف ریچھ کو قابو کرنے میں ناکام رہا اور بمشکل جان بچانے میں کامیاب ہوا۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکاروں نے بچنے کے لیے ریچھ کو ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی بھی کیا۔

محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق اسٹاف نے ریچھ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جس پر وہ غصے میں آیا۔

دوسری جانب  ڈائریکٹر سوات چڑیا گھر عبدالغفور کا کہنا تھا کہ  غیر مناسب طریقے سے ریچھ کے ساتھ برتاؤ کرنے پر متعلقہ اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے  اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔
