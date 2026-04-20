پاکستانی سیاستدان شرمیلا فاروقی کراچی کو پیرس قرار دینے کے بعد چھٹیاں منانے کے لیے ترکی پہنچ گئیں جس پر صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔
شرمیلا فاروقی ایک معروف پاکستانی سیاستدان ہیں جو پاکستان پیپلزپارٹی سے اپنی مضبوط وابستگی کے باعث جانی جاتی ہیں۔
وہ ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو طویل عرصے سے پارٹی کی قیادت اور نظریے سے منسلک رہا ہے۔
شرمیلا فاروقی نے مختلف حیثیتوں میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کراچی کے عوام کی نمائندگی کی ہے۔ ان کی سیاسی توجہ شہری ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر رہی ہے۔
ان کی شادی کاروباری شخصیت حشام ریاض شیخ سے ہوئی ہے اور وہ ایک بیٹے کی ماں ہیں۔
ان دنوں شرمیلا فاروقی ترکی میں چھٹیاں گزار رہی ہیں، اور یہ دورہ اس وقت سامنے آیا جب حال ہی میں کراچی سے متعلق ان کا ایک بیان وائرل ہوا تھا۔
جس میں انہوں نے شہر کا موازنہ پیرس سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دنیا کے کسی بھی شہر پر کراچی کو ترجیح دیتی ہیں۔
درحقیقت، ایک نجی ٹی وی پروگرام میں شرکت کے دوران شرمیلا نے شہرِ قائد کا موازنہ براہِ راست پیرس سے کردیا تھا، جس پر محفل میں موجود افراد بھی مسکرا اٹھے۔
ان کے شوہر حشام اور بیٹا بھی ترکی میں ان کے ہمراہ ہیں، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس سفر کی خوبصورت تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔
سوشل میڈیا صارفین انہیں اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ کراچی کو دنیا کا بہترین شہر قرار دینے کے فوراً بعد وہ بیرونِ ملک چھٹیاں منانے چلی گئیں۔
ایک صارف نے لکھا "وہ پیرس (کراچی) سے استنبول چلی گئی ہیں۔"
ایک اور نے طنزیہ انداز میں کہا "کیا وہ پاکستان کے پیرس میں انجوائے نہیں کر رہیں؟"
ایک صارف نے تبصرہ کیا "واپسی پر صفورا آنے کے بعد کراچی میں رکشے کی سواری ضرور کریں۔"