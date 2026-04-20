ننگرہار میں طالبان کے کور ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے افغان شہری نے فیلڈ مارشل کے نام محبت بھرا پیغام جاری کیا۔
افغان شہری کا کہناتھا کہ غربت اور بیروزگاری سے افغانستان کے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہوچکے ہیں۔ ہمیں طالبان سے نجات دلائیں۔
افغان شہری نے فیلڈ مارشل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حوالے سے آپ کے حالیہ اقدامات کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی اپنی پناہ میں رکھے، اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔
افغان شہری نے پرچی پر درج تحریر کے ذریعے بھی پاکستان اور اسکی عظیم عسکری قیادت سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔