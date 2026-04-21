ایکشن سین مہنگا پڑگیا: آغا علی شوٹنگ کے دوران زخمی

ویب ڈیسک April 21, 2026
معروف پاکستانی اداکار آغا علی ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے، تاہم انہوں نے پیشہ ورانہ عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف کام جاری رکھا بلکہ اس تجربے کو اپنی محنت کا حصہ قرار دیا۔

اداکار نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے پیغام میں بتایا کہ ایک ایکشن سین کی شوٹنگ کے دوران ریہرسل مکمل ہونے کے باوجود ایک ساتھی اداکار کا جوتا ان کے ہاتھ پر لگ گیا، جس کے نتیجے میں انہیں چوٹیں آئیں اور ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس غیر متوقع حادثے کے باوجود انہوں نے شوٹنگ روکنے کے بجائے اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔

آغا علی کے مطابق انہوں نے زخموں کو میک اپ کے ذریعے چھپایا اور رات گئے تقریباً 4 بجے تک کام مکمل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور فنکار اپنی ذمے داری نبھانا ضروری ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔

انہوں نے اس واقعے کو مداحوں کے لیے ایک مثبت پیغام میں بدلتے ہوئے کہا کہ کامیابی کا سفر آسان نہیں ہوتا، راستے میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن مستقل مزاجی اور ہمت ہی انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اداکار نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ پراجیکٹ شائقین کو ضرور پسند آئے گا۔

واضح رہے کہ آغا علی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک معروف نام ہیں، جنہوں نے 2005 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ’دلِ گمشدہ‘، ’میں ہاری پیا‘ اور ’میرے مہربان‘ جیسے ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری اور نغمہ نگاری میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور مختلف ساؤنڈ ٹریکس میں اپنی آواز کا جادو بکھیر چکے ہیں۔
