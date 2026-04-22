اکیسویں صدی مشرقِ وسطیٰ کے اس تپتے ہوئے صحرا میں ہے جہاں کی ریت اب محض پانی کی پیاسی نہیں رہی بلکہ خونِ مسلم اور جدید ٹیکنالوجی کے ہولناک امتزاج سے ایک نیا جغرافیہ ترتیب دے رہی ہے۔
2026 کا آغاز ہوتے ہی مشرقِ وسطیٰ ایک ایسے جغرافیائی، آبادیاتی اور تزویراتی (Strategic) موڑ پر آکھڑا ہوا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ مسدود دکھائی دیتا ہے۔
یہ خطہ اب محض دو ممالک کی کشیدگی یا چند نیابتی گروہوں کی مسلح جدوجہد کا مرکز نہیں رہا، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے اس ہولناک ترین عہد کی تجربہ گاہ بن چکا ہے جہاں مصنوعی ذہانت اور مکمل مسماری کے نظریات نے ریاستوں کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
موجودہ بحران کا مرکز ’’آپریشن ایپک فیوری‘‘ ہے، جو کہ امریکا اور اسرائیل کی ایران کے خلاف مشترکہ عسکری مہم کے طور پر سامنے آیا ہے، جس نے پورے خطے کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے جس کے شعلے اب واشنگٹن کے ایوانوں تک پہنچ رہے ہیں۔
اس وقت مشرقِ وسطیٰ میں جس جنگی نظریے کا اطلاق کیا جا رہا ہے، اسے ماہرین ’’نظریۂ مسماری‘‘ کا نام دیتے ہیں۔
یہ نظریہ محض دشمن کی فوج کو شکست دینے کا نام نہیں، بلکہ اس کا مقصد پورے سماجی ڈھانچے کو اس طرح زمین بوس کرنا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اٹھنے کے قابل نہ رہیں۔
اس سفاکانہ فلسفے کی ابتدائی اور بدترین شکل ہم نے غزہ میں دیکھی، جہاں جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے سویلین آبادی کو اس قدر بے بس کر دیا گیا کہ بقا کا تصور ہی مٹ گیا۔ اب اسی تجربے کو لبنان کے حسین پہاڑوں اور ایران کے گنجان آباد شہری مراکز پر آزمایا جا رہا ہے۔
اسلام آباد جیسے سفارتی مراکز میں ہونے والے مذاکرات کی اہمیت اب محض ایک عارضی جنگ بندی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اکیسویں صدی کے سب سے بڑے انسانی المیے کو روکنے کی آخری کوشش بن چکی ہے۔ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کا مطلب محض سرحدوں کی تبدیلی نہیں بلکہ پوری انسانی نسلوں کا خاتمہ ہوگا۔
موجودہ تنازع نے مشرقِ وسطیٰ کے انسانی جغرافیے کو اس طرح بکھیر کر رکھ دیا ہے کہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ایران جیسے وسیع و عریض ملک میں ساڑھے تین ملین سے زائد افراد کی جبری نقل مکانی محض ایک اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک زندہ المیہ ہے۔ لبنان میں لاکھوں نفوس کا دربدر ہونا اور شام و فلسطین کے متاثرین کا دوبارہ ہجرت پر مجبور ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ’’غزہ پلے بک‘‘ اب پورے خطے پر مسلط کی جا چکی ہے۔ اس میں مصنوعی ذہانت کے ذریعے اہداف کا انتخاب کیا جاتا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، اسپتال، پانی اور بجلی کے نظام کو ’’دہرے استعمال‘‘ کے اہداف قرار دے کر تباہ کیا جاتا ہے۔
اس کا فوری نتیجہ شہروں کے خالی ہونے اور سرحدوں پر خیمہ بستیوں کے ابھرنے کی صورت میں نکل رہا ہے، جو عالمی سطح پر ہجرت کے ایک ایسے بحران کو جنم دے سکتا ہے جسے سنبھالنا کسی بھی عالمی طاقت کے بس میں نہیں ہوگا۔
اس ہولناک کھیل میں ریاستہائے متحدہ امریکا کا کردار محض ایک تماشائی یا مددگار کا نہیں رہا، بلکہ اس کی اپنی بقا اور عالمی ساکھ اب اس آگ کی تپش محسوس کر رہی ہے۔ امریکی پالیسی سازوں کے لیے مشرقِ وسطیٰ میں ’’آپریشن ایپک فیوری‘‘ کو جاری رکھنا اب ایک ایسا بوجھ بن چکا ہے جو امریکی معیشت اور داخلی سیاست کو کھوکھلا کر رہا ہے۔
واشنگٹن میں ’’نہ ختم ہونے والی جنگوں‘‘ کے خلاف عوامی غم و غصہ عروج پر ہے۔ اگر سفارتی کوششیں بارآور ثابت نہیں ہوتیں تو امریکا مشرقِ وسطیٰ میں ایک ایسی دلدل میں پھنس جائے گا جو 2003 کے عراق سے کہیں زیادہ گہری اور خطرناک ہوگی۔ ایران کی مرکزیت کا خاتمہ پورے خطے میں خانہ جنگی کا وہ لاوا کھول دے گا جسے ٹھنڈا کرنے میں کئی دہائیاں اور بے پناہ امریکی سرمایہ صرف ہوگا، اور اس کے نتیجے میں امریکی عالمی قیادت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو سکتا ہے۔
معاشی طور پر یہ جنگ پوری دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے۔ آبنائے ہرمز، جہاں سے دنیا کی 30 فیصد خام تیل کی رسد گزرتی ہے، اب ایک مستقل میدانِ جنگ میں بدل چکی ہے۔ اس راستے کی معمولی سی بندش کا مطلب عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کا آسمان سے باتیں کرنا ہے۔ امریکا کے اندر پٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ اور مہنگائی کی لہر نے عام امریکی شہری کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔
یہ اب محض مشرقِ وسطیٰ کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی وبا ہے جو امریکی صنعتوں کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو دنیا ایک ایسے معاشی بحران کی لپیٹ میں آئے گی جس سے نکلنے کے لیے شاید کئی دہائیاں بھی کافی نہ ہوں۔
دوسری طرف، 2026 کے یہ مذاکرات ایک امید کی کرن بھی بن سکتے ہیں۔ اگر سفارت کاری کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف مشرقِ وسطیٰ کے لیے بلکہ امریکا کے لیے بھی ایک باعزت ’’ایگزٹ اسٹریٹجی‘‘ فراہم کرسکتا ہے۔ کامیابی کی صورت میں فوری طور پر فوجی اخراجات میں کمی آئے گی اور امریکی عوام کو اس جنگی تھکاوٹ سے نجات ملے گی جس نے ان کے معاشرے کو تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک منظم جنگ بندی سے بے گھر افراد کی واپسی ممکن ہوگی، اگرچہ غزہ، بیروت اور ایران کی تعمیرِ نو کے لیے ایک ایسے عالمی ’’مارشل پلان‘‘ کی ضرورت ہوگی، جس میں امریکا ایک جنگجو کے بجائے ایک معمار کا کردار ادا کرسکے۔ اس سے نہ صرف عالمی تجارت بحال ہوگی بلکہ توانائی کی قیمتوں میں استحکام سے امریکی معیشت کو بھی سہارا ملے گا۔
اس پورے منظرنامے میں پاکستان اور ترکی جیسے علاقائی ممالک کا کردار کلیدی ہے۔ ان ممالک کی ثالثی ہی وہ پل ہے جو واشنگٹن اور تہران کے درمیان عدم اعتماد کی خلیج کو پاٹ سکتا ہے۔ اگر امریکا اپنی توجہ تزویراتی مہم جوئی سے ہٹا کر سفارت کاری پر مرکوز کرتا ہے، تو وہ نہ صرف عالمی سطح پر اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکے گا بلکہ اپنی توانائیوں کو دیگر عالمی چیلنجز کی طرف موڑنے کے قابل ہو جائے گا۔
مشرقِ وسطیٰ اب اس مقام پر ہے جہاں سے یا تو ایک نیا عالمی امن جنم لے گا یا پھر ایک ایسی تباہی جو ہر سرحد کو مٹا دے گی۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ 2026 کا مشرقِ وسطیٰ انسانیت اور عالمی طاقتوں کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے۔ یہ خطہ اب محض نقشوں پر لکیروں کا نام نہیں رہا بلکہ یہ ان کروڑوں انسانوں کا گھر ہے جن کی زندگیوں کا فیصلہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے مذاکراتی کمروں میں ہونا ہے۔ ’’نظریۂ مسماری‘‘ نے ہمیں جس مقام پر لا کھڑا کیا ہے، وہاں سے آگے صرف تاریکی ہے۔
اب یہ عالمی قیادت اور بالخصوص امریکا کی ذمے داری ہے کہ وہ اس جنونیت کو روکے اور خطے کو اس دہلیز سے پیچھے ہٹائے جہاں سے آگے صرف نیست و نابودی ہے۔ اگر ہم آج ناکام ہوئے تو تاریخ ہمیں ایک ایسی نسل کے طور پر یاد رکھے گی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک جیتی جاگتی تہذیب کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مشرقِ وسطیٰ کی بقاء میں ہی عالمی امن کی بقا پوشیدہ ہے، اور اس مقصد کے لیے سفارت کاری ہی وہ آخری ہتھیار ہے جسے اب ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے۔
نوٹ: ایکسپریس نیوز اور اس کی پالیسی کا اس بلاگر کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔
اگر آپ بھی ہمارے لیے اردو بلاگ لکھنا چاہتے ہیں تو قلم اٹھائیے اور 800 سے 1,200 الفاظ پر مشتمل تحریر اپنی تصویر، مکمل نام، فون نمبر، فیس بک اور ٹوئٹر آئی ڈیز اور اپنے مختصر مگر جامع تعارف کے ساتھ [email protected] پر ای میل کردیجیے۔