کراچی؛ ایک اور شہری گھر کی دہلیز پر موبائل فون و نقدی سے محروم، فوٹیج سامنے آگئی

الفلاح تھانے کے علاقے میں اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی واردات سے عوام میں خوف و ہراس

ویب ڈیسک April 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں اسٹریٹ کرائم کے دوران ایک اور شہری گھر کی دہلیز پر موبائل فون اور نقدی سے محروم ہوگیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔

ضلع کورنگی کے تھانہ الفلاح کی حدود میں شہری سے لوٹ مار کی واردات ہوئی جس کی فوٹیج منظر عام پر آگئی، شہری سے واردات کا واقعہ 20 اپریل کو پیش آیا۔

ڈاکوؤں نے شہری کو گھر کی دہلیز پر قیمتی موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیا۔

الفلاح تھانے کے علاقے میں اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی واردات سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ امن و امان کی صورتحال اور روزانہ کی بنیاد پر وارداتوں کی اطلاعات سے شہری پریشان ہوگئے۔

الفلاح تھانے کی حدود میں ڈکیتی کی وارداتوں میں دن بدن اضافے کی وجہ سے شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو