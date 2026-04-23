امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے بتایا ہے کہ آج رات امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کر دیا ہے۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سینٹکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے کچھ جہازوں کو بندر گاہوں کی جانب واپس بھیجا گیا ہے یا ان کو اردگرد چکر لگانے پر مجبور کیا گیا ہے۔
سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ جن جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر آئل ٹینکرز شامل ہیں، سینٹکام کے مطابق تمام جہازوں نے امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کیا۔
سینٹکام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنے کے آپریشن میں 10,000 سے زائد امریکی فوجی، 17 جنگی جہاز اور 100 سے زیادہ طیارے شامل ہیں۔
واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی۔
اس سے قبل بھی امریکی فوسز نے آبنائے ہرمز میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کر کے اس کو قبضے میں لیا جس کی ویڈیو بھی سینٹکام نے جاری کی تھی جسے ایران نے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔
دوسری جانب ایران نے مذاکرات کو ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دیا، ایران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امریکا کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی ہی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔