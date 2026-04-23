امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کردیا، سینٹکام

ری ڈائریکٹ کیے گئے زیادہ تر جہازوں میں آئل ٹینکرز شامل ہیں، تمام جہازوں نے امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کیا

ویب ڈیسک April 23, 2026
امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے بتایا ہے کہ آج رات امریکی فورسز نے آبنائے ہرمز میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کر دیا ہے۔

امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ سینٹکام کے مطابق آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں 31 جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے کچھ جہازوں کو بندر گاہوں کی جانب واپس بھیجا گیا ہے یا ان کو اردگرد چکر لگانے پر مجبور کیا گیا ہے۔

سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ جن جہازوں کو ری ڈائریکٹ کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر آئل ٹینکرز شامل ہیں، سینٹکام کے مطابق تمام جہازوں نے امریکی فورسز کی ہدایات پر عمل کیا۔

سینٹکام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کرنے کے آپریشن میں 10,000 سے زائد امریکی فوجی، 17 جنگی جہاز اور 100 سے زیادہ طیارے شامل ہیں۔

واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی جاری رہے گی۔

اس سے قبل بھی امریکی فوسز نے آبنائے ہرمز میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کر کے اس کو قبضے میں لیا جس کی ویڈیو بھی سینٹکام نے جاری کی تھی جسے ایران نے جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔

دوسری جانب ایران نے مذاکرات کو ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کر دیا، ایران کا کہنا ہے کہ امریکی صدر  مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امریکا کی جانب سے دی جانے والی دھمکیاں اور وعدوں کی خلاف ورزی ہی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔
