مریم نواز نے چوہدری شوگر مل کے لیے جمع کرائے سات کروڑ روپے واپس مانگ لیے

نیب نے شوگر مل کیس ختم کردیا، عدالت جمع کرائے گئے سات کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم دے، وکیل مریم نواز

کورٹ رپورٹر April 23, 2026
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چوہدری شوگر مل کے لیے بطور گارنٹی لاہور ہائی کورٹ میں کرائے گئے سات کروڑ روپے واپس لینے کے لیے درخواست دائر کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ مریم نواز کی جانب سے وکیل جاوید ارشد بھٹی ایڈووکیٹ پیش ہوئے۔

موقف اختیار کیا گیا کہ چوہدری شوگر مل میں سات کروڑ روپے بطور گارنٹی جمع کروائے گئے، نیب نے شوگر مل کیس ختم کردیا، عدالت ہائی کورٹ میں جمع ہوئے سات کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم دے۔

عدالت نے نیب کے وکیل سے سپریم کورٹ سے درخواست واپس لینے کی دستاویزات طلب کرلیں۔

وکیل نیب نے کہا کہ ہم نے سپریم عدالت میں درخواست دائر کی تھی مگر اس پر اعتراض لگا ہوا تھا، آفس اعتراض کے بعد ہم نے دوبارہ درخواست دائر نہیں کی۔

عدالت نے کہا کہ آپ سپریم عدالت میں درخواست واپس لینے کی دستاویزات پیش کریں جس پر نیب کے وکیل نے درخواست واپسی کی دستاویزات جمع کروانے کی مہلت طلب کی۔

عدالت نے سماعت چار مئی تک ملتوی کردی۔
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

