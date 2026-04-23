خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

واقعے کے بعد پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، زخمیوں کو ایف سی نارتھ اسپتال منتقل کردیا گیا

ویب ڈیسک April 23, 2026
خیبرپختونخوا کے ضلع خیبر میں خواتین کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے کے واقعے میں 20 خواتین زخمی ہوگئیں جن میں تین کی حالت تشویشناک ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے پائندہ چینہ میں بارش کے دوران خواتین  کے مدرسے پر پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 خواتین زخمی ہوئیں جن میں سے تین کی حالت تشویشناک ہے۔

آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے تین طالبات کے جسم شدید جھلسے جن کی حالت تشویشناک ہے۔

ادثے کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں جبکہ زخمیوں کو فرنٹیئر کور (نارتھ) کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا- جہاں انہیں مفت طبی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں۔

میڈیکل اور سرجیکل ٹیمیں الرٹ ہیں جبکہ زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، اس کے علاوہ ریسکیو اور امدادی کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں تاکہ متاثرین کو بروقت طبی امداد فراہم کی جا سکے۔
