آبنائے ہرمز میں ایرانی فوج کیخلاف ایکشن؟ امریکا کے نئے جنگی منصوبے سامنے آگئے

ایک منصوبے میں بعض ایرانی فوجی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا آپشن زیر غور ہے

ویب ڈیسک April 24, 2026
امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکا آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے نئے جنگی منصوبوں پر غور کر رہا ہے۔

رپورٹ کے مطابق سی این این نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پینٹاگون اس وقت متعدد عسکری آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے، جن کا مقصد خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا جواب دینا ہے۔

ذرائع کے مطابق مجوزہ منصوبوں میں ایک اہم آپشن ایسا بھی شامل ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ان ممکنہ حملوں کا ہدف ایسے اثاثے ہوں گے جو ایران کو اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان اہداف میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں اور وہ جہاز شامل ہو سکتے ہیں جو بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

کیلیفورنیا کے گورنر کا ٹرمپ سے ’بے مقصد‘ ایران جنگ ختم کرنے کا مطالبہ

Express News

ٹرمپ نے ایرانی جہاز سے ملنے والے مواد کو ’ٹاپ سیکریٹ‘ قرار دے دیا

مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اور منصوبے میں بعض ایرانی فوجی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا آپشن زیر غور ہے، جنہیں امریکی حکام مذاکرات میں رکاوٹ تصور کرتے ہیں۔

تاہم اس حوالے سے امریکی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔

تجزیہ کاروں کے مطابق آبنائے ہرمز کی حساسیت کے پیش نظر کسی بھی فوجی کارروائی کے عالمی معیشت اور توانائی کی سپلائی پر بڑے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران کے دارالحکومت میں شدید دھماکوں کی آوازیں؛ دفاعی فضائی نظام متحرک

Express News

اسرائیلی فوج میں بغاوت؛ ایران کو حساس معلومات فراہم کرنے لگے؛ 2 اہلکار گرفتار

Express News

امریکا؛ کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج

Express News

امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

Express News

ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

Express News

ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

