صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا آئل ٹینکر پر حملہ، 11 پاکستانی بھی یرغمالیوں میں شامل

شپنگ ذرائع کے مطابق ’اونر 25‘ نامی جہاز پر 21 اپریل کو حملہ کیا گیا، جس کے بعد قزاقوں نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup

صومالیہ کے قریب سمندری حدود میں بحری قزاقی کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا ہے، جہاں قزاقوں نے ایک آئل ٹینکر پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔

شپنگ ذرائع کے مطابق ’اونر 25‘ نامی جہاز پر 21 اپریل کو حملہ کیا گیا، جس کے بعد قزاقوں نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس جہاز پر 11 پاکستانی عملہ بھی موجود ہے، جس کے باعث اہلِ خانہ شدید تشویش میں مبتلا ہیں۔

حکام کے مطابق پاکستان میری ٹائم وزارت کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف پورٹس کی جانب سے جہاز پر موجود پاکستانی عملے سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جہاز بھیجنے والی ایجنسی کی جانب سے بھی کوئی واضح مؤقف سامنے نہیں آیا۔

دوسری جانب متاثرہ عملے کے اہلِ خانہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جہاز کے انڈونیشین کپتان کی رہائی کے لیے انڈونیشیا کی حکومت قزاقوں سے بات چیت کر رہی ہے۔

اہلِ خانہ نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اقدامات کرے اور پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔

ماہرین کے مطابق صومالیہ کے قریب سمندری راستے عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہیں، تاہم یہاں بحری قزاقی کے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، جو نہ صرف انسانی جانوں بلکہ عالمی سپلائی چین کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو