جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی لبنانی شہریوں کو انخلا کی ہدایت

علاقے کو خالی کرنے اور ایک کلومیٹر دور جانے کا حکم دیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 24, 2026
اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے باوجود لبنانی گاؤں دیرعام کے رہائشیوں کو انخلا کی ہدایت دے دی ہے۔

سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے فوجی حکم کے مطابق گاؤں کے رہائشیوں کو فوری طور پر علاقے کو خالی کرنے اور ایک کلومیٹر دور جانے کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ ہدایت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکا میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں نے موجودہ جنگ بندی جو پیر کو ختم ہونے والی تھی، مزید تین ہفتوں کے لیے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔

لبنانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ جمعے کی صبح اسرائیل نے جنوبی لبنان میں کمیونٹیز پر صبح کے وقت دو چھاپے مارے جس میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران کے دارالحکومت میں شدید دھماکوں کی آوازیں؛ دفاعی فضائی نظام متحرک

Express News

اسرائیلی فوج میں بغاوت؛ ایران کو حساس معلومات فراہم کرنے لگے؛ 2 اہلکار گرفتار

Express News

امریکا؛ کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج

Express News

امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

Express News

ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

Express News

ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

