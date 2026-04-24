اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کے لیے ایرانی وزیرخارجہ کی سربراہی میں وفد کی آمد کی خبروں کے بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی۔
اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ بدستور بند ہے اور پولیس اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹیوں پر پہنچنے کی ہدایت کردی گئی ہے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں میں میٹروبس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔
قبل ازیں حکومت نے امریکا اور ایران کے مذاکرات کے پیش نظر ریڈ زون میں واقع سرکاری اور دیگر دفاتر بند رکھنے اور کام گھروں سے کرنے کی ہدایات جاری کردی تھیں اور اسی طرح ریڈزون میں ٹرانسپورٹ بھی محدود کردی تھی۔
خیال رہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد آج اسلام آباد پہنچے گا، جس کی تصدیق ایرانی سرکاری خبرایجنسی نے کردی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وفد کے بعد امریکی وفد کی بھی پاکستان روانگی کا امکان ہے۔