اسلام آباد مذاکرات؛ ایرانی وفد کی آمد کی خبروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ

نعیم اصغر April 24, 2026
فائل/فوٹو: اے ایف پی

اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کے لیے ایرانی وزیرخارجہ کی سربراہی میں وفد کی آمد کی خبروں کے بعد وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایران اور امریکا مذاکرات کے دوسرے ممکنہ دور کے لیے ایرانی وفد کی آمد کی خبروں کے بعد سیکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی ہے۔

اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ بدستور بند ہے اور پولیس اہلکاروں کو اپنی ڈیوٹیوں پر پہنچنے کی ہدایت کردی گئی ہے۔

اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہروں میں میٹروبس سروس سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے۔

قبل ازیں حکومت نے امریکا اور ایران کے مذاکرات کے پیش نظر ریڈ زون میں واقع سرکاری اور دیگر دفاتر بند رکھنے اور کام گھروں سے کرنے کی ہدایات جاری کردی تھیں اور اسی طرح ریڈزون میں ٹرانسپورٹ بھی محدود کردی تھی۔

خیال رہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد آج اسلام آباد پہنچے گا، جس کی تصدیق ایرانی سرکاری خبرایجنسی نے کردی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وفد کے بعد امریکی وفد کی بھی پاکستان روانگی کا امکان ہے۔

 
متعلقہ

Express News

خیبر میں لڑکیوں کے مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 طالبات زخمی، 3 کی حالت تشویشناک

Express News

پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے ممبران میں مزید اضافہ

Express News

کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی ایک اور واردات

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے دورہ مظفرآباد کیلئے ہیلی کاپٹر کاکتنا کرایہ ادا کیا؟ اعدادوشمار سامنے آگئے

Express News

حکومت سندھ کا یکم مئی کو عام تعطیل کا اعلان، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مسجد کے اندر 7 سالہ بچے سے زیادتی کرنے والے امام کو 21 سال قید کی سزا

