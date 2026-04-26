کراچی؛ گلی میں کھڑے نوجوانوں کو لوٹ لیا گیا، شہری کی الیکٹرک موٹر سائیکل بھی چوری

ملزم الیکٹرک موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے میں ناکام ہوا جس پر ملزم موٹر سائیکل پیدل ہی لے کر فرار ہوگیا

اسٹاف رپورٹر April 26, 2026
facebook whatsup
کراچی:

حسین آباد میں موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر گلی میں کھڑے نوجوانوں کو لوٹ لیا، واردات کی سی سی ٹی فوٹیج سامنے آگئی، ادھر فیڈرل بی ایریا بلاک 19 النور سوسائٹی میں گھر کے باہر سے شہری کی الیکٹرک موٹر سائیکل چوری کر لی گئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق شہر قائد میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں تھم نہ سکیں، عزیز آباد تھانے کے علاقے حسین آباد کی گلی میں موٹر سائیکل سوار دو ملزمان نے گلی میں کھڑے 5 نوجوانوں کو لوٹ لیا۔

واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان گلی میں کھڑے نوجوانوں کے قریب آکر رکتے ہیں، موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھا ملزم اسلحہ نکال کر نوجوانوں کی جانب بڑھا اور دوسرا موٹر سائیکل سمیت نوجوانوں کے پاس آگیا۔ موٹر سائیکل چلانے والے نے ہیلمٹ اور دوسرے نے کیپ پہن رکھی تھی۔

سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو نوجوانوں نے نظر بچا کر اپنا موبائل فون زمین پر پھینک دیا، ملزمان نے اسلحہ کے زور پر نوجوانوں سے موبائل فون اور نقدی لوٹ لی جبکہ واردات کے دوران گلی میں چہل پہل بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

واردات کے بعد دونوں ملزمان فرار ہوگئے جبکہ ڈاکوؤں کے جاتے ہی دونوں نوجوانوں نے اپنے موبائل فون زمین سے اٹھا لیے۔

ادھر سمن آباد تھانے کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 النور سوسائٹی میں گھر کے باہر سے شہری کی الیکٹرک موٹر سائیکل چوری کر لی گئی، 20 اپریل کو الیکٹرک موٹر سائیکل چوری کرنے کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی۔

فوٹیج میں دیکھا گیا کہ ملزم الیکٹرک موٹر سائیکل کو اسٹارٹ کرنے میں ناکام ہوا جس پر ملزم موٹر سائیکل پیدل ہی لے کر فرار ہوگیا۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرنے والے ملزم کا چہرہ واضح ہے جسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

صدر مملکت آصف علی زرداری چین پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم کا ایرانی وزیرخارجہ کی روانگی کے بعد صدر پزشکیان سے رابطہ، 50 منٹ گفتگو

Express News

اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا اہم اعلان

Express News

یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

Express News

سندھ حکومت کا کراچی کے وکلا کیلیے ریڈ بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ

Express News

بازار کیلیے جانے والی لڑکی اغوا، ساری رات جنسی زیادتی کا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو