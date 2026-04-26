لاہور کے علاقے سندر میں ریسٹورنٹ رائیڈر سے مبینہ ڈکیتی کی واردات کا ڈراپ سین ہو گیا، پولیس نے تحقیقات کے بعد واقعے کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے مرکزی ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق لاہور کے علاقے تھانہ سندر میں ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر ڈکیتی کی اطلاع دی گئی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ نامعلوم ملزمان نے گن پوائنٹ پر 3 لاکھ 46 ہزار روپے نقدی، موبائل فون اور پرس چھین لیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش اور شواہد کے جائزے میں ڈکیتی کا واقعہ بے بنیاد ثابت ہوا۔ ملزم احسان، جو ایک ریسٹورنٹ رائیڈر ہے، کمپنی کی رقم بینک میں جمع کرانے کے لیے نکلا تھا، تاہم رقم خردبرد کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا۔
پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم احسان کو اس کے دو ساتھیوں احمد اعجاز اور حسنین سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ نمبر 1312/26 درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ ایمرجنسی نمبر 15 پر جھوٹی کال کرنا قانوناً جرم ہے، لہٰذا صرف حقیقی ہنگامی صورتحال میں ہی اس نمبر کا استعمال کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت متحرک ہے۔