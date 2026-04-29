لاہور: کار سوار کےقتل کا معمہ، مقتول کےساتھ گاڑی میں موجود خاتون دوست ہی قاتل نکلی، ہوشربا انکشافات

ویب ڈیسک April 29, 2026
لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں کار سوار کے قتل کا معمہ پولیس نے حل کر لیا ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ مقتول ندیم ارشاد کے ساتھ گاڑی میں موجود اس کی خاتون دوست ہی اس کی قاتل نکلی۔

پولیس ذرائع کے مطابق ملزمہ نے مقتول کے پستول سے فائر کر کے اسے قتل کیا اور آلۂ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔

تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتول اور ملزمہ کے درمیان گزشتہ چار سال سے تعلقات تھے، دونوں نے نکاح بھی کیا تھا تاہم بعد ازاں گھریلو تنازعات شروع ہو گئے۔

ذرائع کے مطابق ملزمہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور اپنے سابقہ شوہر کی طرف واپس جانا چاہتی تھی، جبکہ مقتول کے اہل خانہ کی جانب سے بھی اس کی دوسری منگنی کے معاملات چل رہے تھے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دورانِ تفتیش ملزمہ نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے جبکہ واقعے کی مزید قانونی کارروائی اور تفتیش جاری ہے۔
