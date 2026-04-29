آئی ایم ایف کا لیوی میں کمی پر مشروط اتفاق؛ صنعتی صارفین کیلیے گیس سستی ہونے کا امکان

نیشنل گرڈ سے بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی تو لیوی دوبارہ بڑھائی جا سکتی ہے، آئی ایم ایف کی شرط

ارشاد انصاری April 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے پاکستان کی جانب سے گیس پر عائد لیوی میں کمی کی تجویز سے مشروط طور پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کی توقع ہے۔

ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے صنعتی صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں کمی کی تجویز سے اتفاق کے نتیجے میں کیپٹو پاور پلانٹس پر لیوی میں 30 سے 60 فیصد تک کمی متوقع ہے۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ آئی ایم ایف نے گیس لیوی کے نئے فارمولے سے بھی اتفاق کیا ہے، جو وزارت توانائی کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نئے فارمولے کے تحت ٹیرف اب اوسط بنیاد پر مقرر کیا جائے گا جبکہ اس سے قبل لیوی کو پیک آورز سے منسلک کیا گیا تھا۔

ذرائع کے مطابق لیوی میں کمی کے ساتھ یہ شرط عائد کی گئی ہے کہ نیشنل گرڈ سے بجلی کی طلب کم نہیں ہونی چاہیے اور اگر بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوئی تو لیوی دوبارہ بڑھائی جا سکتی ہے۔

مزید بتایا گیا ہے کہ گیس لیوی کا بنیادی مقصد صنعتوں کو گرڈ پر لانا ہے۔

واضح رہے کہ مہنگی بجلی کے باعث صنعتوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت کیپٹو پاور پلانٹس پر 1343 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو لیوی عائد ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو