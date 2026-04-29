کیمبرج امتحانات، ریاضی کا حل شدہ پرچہ لیک، نامعلوم شخص کی مزید پرچے بھی وائرل کرنے کی دھمکی

ریڈ اٹ نامی ایپ پر ریاضی کا پرچہ اور پھر سوالات کے جوابات فروخت ہوئے، پھر واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر وائر ہوگئے، ذرائع

صفدر رضوی April 29, 2026
دنیا کے سب سے بڑے اور معروف امتحانی نظام کیمبرج انٹرنیشنل کے امتحانات میں ریاضی کا پرچہ اور جوابات لیک ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے اور معروف امتحانی نظام کیمبرج انٹرنیشنل کے پرچے بھی غیر محفوظ ہوگئے ہیں اور حال ہی میں جون سیریز 2026 کے شروع ہونے والے سالانہ امتحانات میں بدھ کی دوپہر ہونے والا اے لیول( اے ایس) ریاضی 1  کا پرچہ مکمل طور پر آئوٹ ہوگیا اس پیپر کا کوڈ pure mathe one 9707 ہے۔

ریاضی کے پرچے کا پہلے غیر حل شدہ اور ازاں بعد حل شدہ پرچہ سوشل میڈیا پر سامنے آگیا کچھ افراد کا دعوی ہے کہ یہ پرچہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ہی سامنے آگیا تھا جبکہ اکثریت کا دعوی ہے کہ دوپہر کو منعقدہ پرچہ کم از کم 6 گھنٹے پہلے وائرل ہوچکا تھا۔

یہ پرچہ سوشل میڈیا پر Reddit aap کے ذریعے گشت کرتا رہا کچھ طلبہ کے مطابق پرچہ مبینہ طور پر متعلقہ ایپ پر فروخت بھی ہوتا رہا  اور واٹس ایپ کے ذریعے سوشل میڈیا پر پھیل گیا۔

"ایکسپریس" کو ذرائع نے بتایا کہ کراچی کے ایک نجی اسکول کے امتحانی مرکز پر جب ریاضی کا یہ پرچہ سامنے آیا تو وہاں موجود طلبہ نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ پرچہ تو ہم کئی گھنٹے قبل ہی سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں یہ پرچہ ہم سے کیوں لیا جارہا ہے اس سے تو ہمارے تھریش ہولڈ پر اثر پڑے گا ۔

مزید پڑھیں

Express News

امریکا میں پاکستانیوں نے تاریخ رقم کردی؛ کیمبرج شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر منتخب

Express News

سندھ اور بلوچستان کے 120 طلبا کیمبرج امتحانات میں امتیازی نمبر حاصل کرنے والوں میں شامل

Express News

کیمبرج کے لیک پیپرز سے متاثرہ طلبہ سے دوبارہ امتحان لینے کی سفارش

اس اعتراض پر وہاں موجود برٹس کونسل کے کچھ افراد نے متاثرہ طلبہ سے تحریری بیانات بھی حاصل کیے۔

واضح ریے کہ پورے ملک میں کیمبرج سسٹم کے تحت اے اور او لیول کے مئی جون سیریز کے امتحانات جاری ہیں تاہم اس بار پرچے آئوٹ ہونے کی خاصیت یہ ہے کہ مکمل اور حل شدہ پرچہ آئوٹ ہوا ہے جبکہ گزشتہ برس کم و بیش 4 پرچے partially out ہوئے تھے ۔

آؤٹ پرچوں کے چند سوالات سامنے آئے تھے جس پر وفاقی وزارت تعلیم کی جانب سے باقاعدہ تحقیقات بھی کی گئی اور کیمبرج نے بھی انٹرنل انویسٹی گیشن کی یقین دہانی کرائی لیکن تحقیقات کے نتائج سے وفاقی وزارت تعلیم کو آگاہ کیا گیا ناہی یہ بتایا گیا کہ پرچہ آئوٹ کرنے کے ذمے دار کون لوگ ہیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی۔

واضح رہے کہ سیکیورٹی قوائد کے تحت کیمبرج کا پرچہ امتحانی مراکز سے باہر نہیں آسکتا کیونکہ طلبہ سوالیہ پرچے پر ہی امتحان دیتے ہیں لیکن امتحان سے پہلے اور ازاں بعد بھی حل شدہ اور غیر حل شدہ پرچہ سوشل میڈیا پر گشت کرتا رہا ادھر سوشل میڈیا پر ایک نامعلوم شخص کا پرچہ آؤٹ کرنے کا ناصرف دعوہ کیا بلکہ یہ بھی کہہ ڈالا کہ کیمبرج نے رویہ نا بدلہ تو مزید پرچے بھی آئوٹ کروں گا۔

ادھر کیمبرج نے اس سلسلے میں اپنا موقف جاری کردیا ہے جس میں کہا گیا یے کہ ہم پرچہ لیک ہونے کی خبروں سے آگاہ ہیں اس سلسلے میں تحقیقات جاری امتحانات کے بعد کی جائیں گی
متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

