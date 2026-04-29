کراچی میں دندناتے ہیوی ٹریفک نے ایک اور نوجوان سے زندگی چھین لی

بھینس کالونی روڈ نمبر 6 کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے 28 سالہ موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور فرار ہوگیا

منور خان April 29, 2026
facebook whatsup

شہر میں دندناتے ہوئے ٹریلر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار سے زندگی چھین لی۔

تفصیلات کے مطابق بھینس کالونی روڈ نمبر 6 کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوگیا ، متوفی کی لاش چھیپا کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا۔

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت  28 سالہ غلام اللہ ولد میر خان کے نام سے کی گئی ، سکھن پولیس کے مطابق حادثہ کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔

تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریلر اور متوفی کی موٹر سائیکل قبضے میں لیکر تھانے منتقل کر دیا ہے جبکہ ابتدائی معلومات میں متوفی کا آبائی تعلق خیرپور سے سامنے آیا ہے۔

اس حوالے سے پولیس متوفی کے اہلخانہ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے جبکہ پولیس فرار ہونے والے ٹریلر ڈرائیور کو بھی تلاش کر رہی ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو