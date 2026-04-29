متحدہ عرب امارات میں منشیات کا عالمی ریکٹ بے نقاب؛ پاکستانیوں سمیت 13 ملزمان گرفتار

چھاپے کے دوران ان ملزمان سے 56 کلوگرام سے زائد منشیات اور 8 ہزار سے زیادہ نشہ آور گولیاں برآمد بھی کی گئیں

ویب ڈیسک April 29, 2026
متغدہ عرب امارات میں انسداد منشیات فروشی کی مہم کے دوران دارالحکومت ابوظہبی میں سیکیورٹی اداروں کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق ابوظہبی میں منشیات اسمگلنگ کا ایک بڑا بین الاقوامی نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس میں 13 افراد حراست میں لیا گیا۔

گرفتار ہونے والوں میں 2 پاکستانی، 4 بھارتی، 4 ایران، 2 مصر اور ایک سری لنکن شامل ہے۔ جنھیں عدالت کے سامنے میں پیش کیا گیا۔

چھاپے کے دوران ان ملزمان سے 56 کلوگرام سے زائد منشیات اور 8 ہزار سے زیادہ نشہ آور گولیاں برآمد بھی کی گئیں۔

ابو ظہبی پولیس نے بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف یہ کارروائی ایک ماہ کی طویل خفیہ نگرانی اور انٹیلی جنس آپریشن کے بعد کی گئی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں منشیات اسمگلنگ کی سزا 10 سال سے عمر قید تک کی ہے جس کے بعد ملک بدر کردیا جاتا ہے جب کہ بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

