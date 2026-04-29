ٹرمپ کو قتل کی دھمکی دینے کا الزام؛ سابق ڈائریکٹر ایف بی آئی نے گرفتاری دیدی

ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمس کومی کو عدالت میں پیش کردیا گیا

ویب ڈیسک April 29, 2026
سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی دھمکی دینے کے الزام میں امریکا کے سابق ڈائریکٹر ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمس کومی کو فیڈرل کورٹ میں پیش کردیا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی تفتیشی ادارے ایف بی آئے کے سابق ڈائریکٹر نے خود کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کردیا۔

جس کے بعد انھیں ریاست ورجینیا کے مشرقی ضلع کی وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا۔

استغاثہ نے بتایا کہ جیمس کومی نے گزشتہ سال سوشل میڈیا پر ایک تصویر شیئر کی تھی جس میں سمندر کنارے سیپوں سے “86 47” لکھا ہوا تھا۔

تفتیشی حکام کا کہنا تھا کہ عام بول چال میں “86” کا مطلب کسی چیز کو ختم کرنا یا ہٹا دینا ہوتا ہے جبکہ “47” موجودہ صدر ٹرمپ کی طرف اشارہ تھا کیوں کہ 47 ویں صدر ہیں۔

اسی بنیاد پر جیمس کومی پر صدر ٹرمپ کو قتل کرنے یا منظرنامے سے ہٹانے کی دھمکی دینے اور بین الریاستی سطح پر دھمکی دینے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔

تاہم مختصر سماعت کے بعد جج نے انھیں بغیر کسی شرط کے جانے کی اجازت دے دی۔عدالت کی یہ کارروائی چند منٹوں پر مشتمل تھی۔

جیمس کومی کی باقاعدہ فردِ جرم اور اگلی پیشی کی تاریخ تاحال مقرر نہیں کی گئی جبکہ کیس کو آگے چل کر شمالی کیرولائنا کی وفاقی عدالت میں منتقل کیا جائے گا۔

جیمس کومی کے وکلا نے دلیل دی کہ وہ محکمۂ انصاف پر جانبدار اور انتقامی کارروائی کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ چیلنج کریں گے۔

یاد رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب جیمس کومی کو قانونی کارروائی کا سامنا ہو اس سے قبل بھی ٹرمپ انتظامیہ کے سابق دور میں ان پر کانگریس سے غلط بیانی کا کیس بنایا گیا تھا جو بعد میں عدالت نے خارج کر دیا تھا۔

 

 

 
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

