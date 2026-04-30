سندھ میں ہیٹ ویو سے عوام بے حال، کراچی میں بھی موسم گرم اور مرطوب

کراچی میں ہفتے کو موسم گرم و خشک اور معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
سندھ کے بالائی اور وسطی علاقوں میں ہیٹ ویو کے باعث شہری بے حال ہوگئے جبکہ کراچی میں بھی موسم گرم اور مرطوب ہے۔

محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کرتے ہوئے پیشگوئی کی ہے کہ 3 مئی تک وسطی اور بالائی سندھ میں ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔

جامشورو، دادو، شہید بے نظیرآباد، کشمور، گھوٹکی، سانگھڑ، خیرپور، نوشہرو فیروز، جیکب آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں دن کے وقت درجہ حرارت 4 تا 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

وسطی و بالائی سندھ میں ہیٹ ویو کا آغاز، 3 مئی تک شدید گرمی پڑنے کا امکان

Express News

سندھ میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، کراچی کا موسم کیسا رہے گا؟

کراچی میں آج اور کل موسم گرم و مرطوب رہنے کی توقع ہے جبکہ ہفتے کو موسم گرم و خشک اور معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو کراچی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک تجاوز کر سکتا ہے۔
متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

