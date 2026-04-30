کراچی؛ بن قاسم سے کوئلہ چوری کی کوشش ناکام، 4 ملزمان گرفتار

سپلائی میں استعمال ہونے والے کوئلے سے بھرے 2 ڈمپر کو بھی تحویل میں لے لیا گیا

اسٹاف رپورٹر April 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

بن قاسم ٹاون پولیس نے کوئلہ چوری کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے سپلائی میں استعمال ہونے والے کوئلے سے بھرے 2 ڈمپر کو تحویل میں لے لیا۔

تفصیلات کے مطابق بن قاسم ٹاون پولیس نے کوئلے کی چوری کی کوشش ناکام بنا دی، کارروائی کے دوران 4 ملزمان جوگنو، حبدار علی، رحمت اللہ اور عین الدین کو گرفتار کر لیا۔

بن قاسم ٹاؤن پولیس کے مطابق پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر پیکٹ قائم کر رکھی تھیں۔ گرفتارملزمان ڈمپر کے ذریعے کوئلہ چوری کر کے مختلف مقامات پر سپلائی کرنے جا رہے تھے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو