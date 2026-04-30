پی ایس ایل: فائنل سے باہر ہونے کا غم، اسمتھ نے غصے میں بیٹ توڑ دیا

شان مسعود 69 رنز بناکر ناقابل شکست رہے تاہم صاحبزادہ فرحان اور اسٹیو اسمتھ سمیت دیگر کسی کا بلا نہ چل سکا

اسپورٹس ڈیسک April 30, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے ایلیمینیٹر ون میں ناقص کارکردگی پر اسٹیو اسمتھ غصے میں آگئے۔

تفصیلات کے مطابق حیدر آباد کنگزمین نے ایلیمینیٹر ون میں ملتان سلطانز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل کی دوڑ سے باہر کردیا۔

قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں حیدر آباد کنگزمین نے ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو ملتان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔

شان مسعود 69 رنز بناکر ناقابل شکست رہے تاہم صاحبزادہ فرحان اور اسٹیو اسمتھ سمیت دیگر کسی کا بلا نہ چل سکا۔

اسٹیو اسمتھ 13 رنز بناکر محمد علی کا شکار بنے، ان کا کیچ معاذ صداقت نے پکڑا۔

آؤٹ ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں پہنچے تو غصے میں اپنا بیٹ زور سے زمین پر دے مارا اور یہ منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہوگیا۔

بعض صارفین کا کہنا ہے ان کا یہ غصہ آؤٹ ہونے پر نہیں بلکہ معاذ صداقت کے جارحانہ انداز پر تھا تاہم بعض صارفین کا ماننا ہے اسمتھ کو غصہ اس بات پر تھا گیند زمین پر لگنے کے باجود امپائر نے غلط فیصلہ دیا۔

 
