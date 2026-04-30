پی ایس ایل: ’اسپرٹ آف کرکٹ‘ میں حیدرآباد سب پر بازی لے گیا

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے گیارہویں ایڈیشن میں ’اسپرٹ آف کرکٹ‘ میں حیدرآباد سب پر بازی لے گیا۔
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آفیشل اکاؤنٹ سے اسپرٹ آف کرکٹ کا اسکور بورڈ جاری کیا گیا جس میں گروپ مرحلے کے 10 میچز کو شامل کیا گیا۔
ہر میچ میں مخالف کی عزت کے 2، امپائر کی عزت کے 2 اور اسپرٹ آف کرکٹ ریوارڈ کے 4 نمبرز تھے جن پر دونوں آن فیلڈ امپائرز اور تھرڈ امپائرز نے الگ الگ نمبرز دیے جو مجموعی طور پر 240 نمبرز بنے۔
حیدر آباد کنگزمین 240 میں 222 نمبرز حاصل کرکے سرفہرست رہی جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 216 نمبرز کے ساتھ دوسری اور لاہور قلندرز 210 نمبرز کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی۔
ملتان سلطانز 204 نمبر، پشاور زلمی 201، راولپنڈیز 198، اسلام آباد یونائیٹڈ 192 اور کراچی کنگز 171 نمبرز کے ساتھ بالترتیب چوتھی سے آٹھویں پوزیشن پر رہے۔
واضح رہے کہ پشاور زلمی کی ٹیم فائنل میں رسائی حاصل کرچکی ہے جبکہ حیدرآباد کنگزمین اور اسلام آباد یونائیٹڈ فائنل میں رسائی کے لیے کل ایلیمینیٹر 2 میں مدمقابل آئیں گے۔