کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ نے اے لیول ریاضی کا امتحانی پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق کردی

ہم ایسے واقعات کی فوری اور مکمل تحقیقات کرتے ہیں، کیمبرج کا جاری اعلامیہ

صفدر رضوی April 30, 2026
کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ نے اے لیول ریاضی کے امتحانی پرچہ آؤٹ ہونے کی تصدیق کردی۔

جاری اعلامیے میں  کیمبرج نے کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ Cambridge International کے AS لیول میتھمیٹکس پیپر 12 (9709)، جو افریقہ، یورپ، مشرقِ وسطیٰ، پاکستان اور جنوبی ایشیا میں لیا گیا، ہمارے ضوابط کے خلاف قبل از وقت شیئر کیا گیا تھا۔

ہم ایسے واقعات کی فوری اور مکمل تحقیقات کرتے ہیں اور اس وقت لیک کی حد کو سمجھنے اور آئندہ کے اقدامات طے کرنے پر کام کر رہے ہیں، ہماری ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ اس واقعے سے طلبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہم امتحانات کی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

کیمبرج نے کہا کہ  یہ ضروری ہے کہ امیدوار آئندہ امتحانات کی تیاری جاری رکھیں اور ان میں شرکت کریں، آئندہ کے اقدامات سے متعلق فیصلے سینئر اور تجربہ کار ماہرین کریں گے جن کے پاس تمام حقائق موجود ہوتے ہیں۔

دیے جانے والے گریڈز کی قابلِ اعتماد حیثیت کو یقینی بنانا تاکہ جامعات اور دیگر ادارے ان پر اعتماد کر سکیں، 
پرچے کی چوری سے طلبہ کو ہونے والی پریشانی اور خلل کو کم سے کم کرنا شامل ہے، ہم اس طرح کے واقعات کے طلبہ پر اثرات کو نہایت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔

 

امتحان کی سالمیت متاثر ہونا ایک نایاب واقعہ ہے، اور جہاں ہمیں بدعنوانی کے شواہد ملتے ہیں وہاں ہم مراکز اور طلبہ کے خلاف مناسب کارروائی ہوگی، کیمبرج مزید معلومات 7 مئی 2026 جمعرات کو اپنی پیش رفت سے آگاہ کرے گا۔ریاضی اے لیول کا پرچہ بدھ کو امتحان سے 6 گھنٹے قبل آئوٹ ہوا تھا۔
