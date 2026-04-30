کراچی، ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی

زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

منور خان May 01, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق شریف آباد ایف سی ایریا ٹنکی گراؤنڈ کے قریب فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔ 

چھیپا حکام کے مطابق نوجوان کی شناخت 17 سالہ حسن کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آیا ہے۔

جبکہ نیو چالی کیمبل اسٹریٹ کے قریب فائرنگ سے 28 سالہ عباس زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال لیجایا گیا۔

جبکہ واقعہ لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی میٹھادر پولیس مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا شیرشاہ پراچہ بسم اللہ ہوٹل کے قریب فائرنگ سے 33 سالہ عبدالعزیز نامی شخص زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے سول اسپتال لیجایا گیا۔

چھیپا حکام کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے کا بتایا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو