سانحہ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں سابق اراکین اسمبلی سمیت 4 رہنما بری

جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، سابق رکن صوبائی راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کو بری کیا

ویب ڈیسک May 15, 2026
facebook whatsup

جوڈیشل مجسٹریٹ نے سانحہ 9 مئی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عدم شواہد پر سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، سابق رکن صوبائی راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کو بری کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی نے سانحہ 9 مئی اور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں عدم شواہد پر سابق رکن قومی اسمبلی فہیم خان، سابق رکن صوبائی راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کی درخواست پر فیصلہ سنادیا۔

پراسکیوشن پی ٹی آئی رہنماؤں پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ عدالت نے سابق ایم این اے فہیم خان، ایم پی اے راجہ اظہر سمیت 4 رہنماؤں کو عدم شواہد پر بری کردیا۔

عدالت نے ملزمان شاہنواز جدون اور شہزاد کو بھی بری کر دیا۔ ملزمان کی جانب سے وکلاء اقرار اسلام اور صائمہ اقرار پیش ہوئے۔

پولیس کے مطابق ملزمان پر بانی تحریک انصاف کی گرفتاری پر جلاؤ گھیراؤ اور بکتر بند گاڑی کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو