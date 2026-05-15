کراچی : ساؤتھ پولیس نے انمول عرف پنکی کیس میں 4 افراد کے نام پی این آئی ایل میں شامل کرنے کا خط متعلقہ حکام کو ارسال کر دیا.
ایکسپریس نیوز کو تفتیشی ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق انمول پنکی کیس میں شامل چار افراد کے نام پی ایل آئی ایل میں شامل کرنے کیلیے خط متعلقہ حکام کو ارسال کیا گیا جس میں چاروں کے نام، شناختی تفصیلات موجود ہین۔
خط میں انمول عرف پنکی کے دونوں سابق شوہر ناصر علی اور پولیس افسر اکرم کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی سفارش کی گئی اور کہا گیا ہے کہ کیس میں تفتیش کیلیے دونوں مطلوب ہیں۔
اس کے علاوہ لسٹ میں پنکی کے 2 بھائیوں ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل ہیں۔
تفتیشی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملزمہ کی گرفتاری اور انکشافات کے بعد چاروں افراد کے بیرون ملک فرار کا خطرہ ہے۔
اس سے قبل کراچی پولیس چیف نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ چار افراد کے نام فوری طور پر پی این آئی ایل لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کردی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پنکی نے دوران تفتیش کئی لوگوں کے نام لیے تاہم تصدیق کے بعد اُن سے تفتیش کی جائے گی۔