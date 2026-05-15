انمول پنکی کیس میں بڑی پیشرفت، 4 افراد کے بیرون ملک جانے پر پابندی کیلیے خط ارسال

سابق دونوں شوہر اور بھائیوں کے نام بمعہ تفصیلات متعلقہ ادارے کو ارسال، پی این آئی ایل میں نام شامل کرنے کی سفارش

منور خان May 15, 2026
facebook whatsup

کراچی : ساؤتھ پولیس نے انمول عرف پنکی کیس میں 4 افراد کے نام پی این آئی ایل میں شامل کرنے کا خط متعلقہ حکام کو ارسال کر دیا.

ایکسپریس نیوز کو تفتیشی ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق انمول پنکی کیس میں شامل چار افراد کے نام پی ایل آئی ایل میں شامل کرنے کیلیے خط متعلقہ حکام کو ارسال کیا گیا جس میں چاروں کے نام، شناختی تفصیلات موجود ہین۔

خط میں انمول عرف پنکی کے دونوں سابق شوہر ناصر علی اور پولیس افسر اکرم کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی سفارش کی گئی اور کہا گیا ہے کہ کیس میں تفتیش کیلیے دونوں مطلوب ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پنکی کے ساتھ عالمی گینگ کے لوگ بھی شامل ہیں، 300 روز کے خریدار تھے، کراچی پولیس چیف

Express News

پنکی اسلام آباد، پنجاب میں بھی آپریٹ کر رہی تھی، گاہکوں کے نام سامنے آگئے ہیں، صوبائی وزیر

Express News

پنکی کو کہاں سے گرفتار کیا؟ لاپتا ہونے کی درخواست کہاں دی گئی؟ وکیل نے بتا دیا

اس کے علاوہ لسٹ میں پنکی کے 2 بھائیوں ناصر اور شوکت بخش کے نام بھی شامل ہیں۔

تفتیشی ذرائع نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملزمہ کی گرفتاری اور انکشافات کے بعد چاروں افراد کے بیرون ملک فرار کا خطرہ ہے۔

اس سے قبل کراچی پولیس چیف نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ چار افراد کے نام فوری طور پر پی این آئی ایل لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کردی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پنکی نے دوران تفتیش کئی لوگوں کے نام لیے تاہم تصدیق کے بعد اُن سے تفتیش کی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو