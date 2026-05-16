بارش میں بچے کو بچاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ہلاکت  پر کے الیکٹرک پر ہرجانہ

بجلی کے ادارے پر عوام کے تحفظ کی غیر معمولی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، عدالت

کورٹ رپورٹر May 16, 2026
کراچی:

سینئر سول جج وسطی کی عدالت نے بارش میں کرنٹ لگنے سے شہری کی ہلاکت پر کے الیکٹرک کو غفلت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ایک کروڑ 35 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے کہا کہ شیخ سعد احمد 2019 میں بارش کے دوران بچے کو بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگنے سے بچاتے ہوئے جاں بحق ہوا، جو اپنے خاندان کا کفیل تھا۔ اس سے قبل علاقہ مکینوں کی شکایات کے باوجود کے الیکٹرک نے موثر کارروائی نہیں کی۔

دوران سماعت کے الیکٹرک کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ متعلقہ پول ان کی ملکیت نہیں ہے۔ پول پر پرائیویٹ جنریٹر، ٹیلی فون، کیبل کی تاریں لگی تھیں۔ کرنٹ جنریٹر کی تاروں سے خارج ہوا۔ کے الیکٹرک کی تنصیبات محفوظ ہیں۔ متوفی نے خطرناک مقام کے قریب جاکر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔

عدالت نے قرار دیا کہ بجلی کے ادارے پر عوام کے تحفظ کی غیر معمولی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کھمبے پر دیگر اداروں کی تاروں کی موجودگی سے کے الیکٹرک ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہوسکتی۔عوامی مقام پر نصب پول میں کرنٹ ہونا بذات خود غفلت کا ثبوت ہے۔

عدالت نے مزید کہا کہ انسانی جان بچانے کی کوشش کو قانون نرم نظر سے دیکھتا ہے۔ متوفی کی بچے کو بچانے کی کوشش کو مکمل غفلت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ عدالت نے کے الیکٹرک کو ہدایت کی کہ جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت ہرجانے کی رقم 90 دن میں اہلخانہ کو ادا کی جائے۔
