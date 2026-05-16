پشاور میں کوکین ڈیلر کی گرفتاری کے بعد شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق حیات آباد سے بین الصوبائی گروہ کا سرغنہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا ساتھی رحمان فرار ہوگیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار ملزمان کی گاڑی سے 5 کلوگرام آئس اور کوکین برآمد ہوئی۔ ملزمان کوکین اور آئس خیبر سے پشاور سمگل کر رہے تھے۔
پولیس کے مطابق دورانِ ناکہ بندی رکنے کے اشارے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گرفتار ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔