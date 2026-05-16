پشاور میں کوکین ڈیلر کی گرفتاری کے بعد شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ

حیات آباد سے بین الصوبائی گروہ کا سرغنہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
پشاور میں کوکین ڈیلر کی گرفتاری کے بعد شہر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق حیات آباد سے بین الصوبائی گروہ کا سرغنہ فائرنگ کے تبادلے کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کا ساتھی رحمان فرار ہوگیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار ملزمان کی گاڑی سے 5 کلوگرام آئس اور کوکین برآمد ہوئی۔ ملزمان کوکین اور آئس خیبر سے پشاور سمگل کر رہے تھے۔

پولیس کے مطابق دورانِ ناکہ بندی رکنے کے اشارے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ گرفتار ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
