موٹر وے پولیس نے عید قربان کے موقع پر موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کردی۔
حکام کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نے عیدالاضحیٰ کے پیش نظر موٹرویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد کردی ہے۔
اوورلوڈ، ان فٹ اور غیر محفوظ طریقے سے لوڈ کی گئی گاڑیاں حادثات اور ٹریفک جام کا سبب بنتی ہیں، اس لیے ایسی گاڑیوں کو دیگر متبادل راستوں پر منتقل کیا جائے گا۔
حکام کا کہنا تھا کہ ماضی میں جانوروں سے لدی ہوئی گاڑیاں متعدد خطرناک حادثات کا شکار ہو چکی ہیں جن میں شدید مالی اور جانی نقصان ہوا۔
اس ضمن میں پنجاب اور خیبرپختونخوا پولیس کو موٹروے انٹری پوائنٹس اور مویشی منڈیوں کے قریب چیک پوسٹس قائم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔
ترجمان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے ثاقب وحید پولیس کا کہنا تھا کہ یہ اقدام موٹر وے پر سفر کرنے والوں کی حفاظت کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔