کاہنہ کے علاقے میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ڈاکو 40 تولہ سونا اور نقد لوٹ کر فرار

ڈاکوؤں نے گھر کے تمام افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیا

ویب ڈیسک May 21, 2026
لاہور:

کاہنہ میں ایک گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات پیش آئی جہاں دو مسلح ڈاکو اہلخانہ کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے مالیت کی نقدی اور سونا لوٹ کر فرار ہوگئے۔

پولیس کے مطابق واردات کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے جبکہ ملزمان کی تلاش کے لیے مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔

ایف آئی آر کے متن کے مطابق دو مسلح ڈاکو شہری کے گھر میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر اہلخانہ کو یرغمال بنا لیا۔

ڈاکوؤں نے گھر کے تمام افراد کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اطمینان سے گھر کی الماریوں کی تلاشی لیتے رہے۔

مقدمے کے مطابق ملزمان گھر سے تقریباً 40 تولے سونا اور 2 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر لے گئے۔ واردات مکمل کرنے کے بعد دونوں ڈاکو موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے۔

 

پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں جبکہ اطراف میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔
