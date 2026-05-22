زیل پاک سوسائٹی سے قربانی کا بیل فرار، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، تلاش جاری

بھاگتا ہوا بیل رات دس بجے تک گلستان سرمست کے اطراف میں دیکھا گیا، مقامی افراد

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup
فوٹو: اے آئی تصوراتی تصویر
حیدرآباد:

حیدرآباد کے سائٹ ایریا کے قریب زیل پاک سوسائٹی میں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب قربانی کے لیے خریدا گیا ایک بھاری بھرکم سیاہ بیل گاڑی سے اتارتے ہی رسی چھڑا کر فرار ہو گیا۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بیل تیزی سے بھاگتا ہوا لوگوں کو چکمہ دے رہا ہے۔

عینی شاہدین کے مطابق بیل کو قربانی کے لیے لایا گیا تھا تاہم جیسے ہی اسے گاڑی سے اتارا گیا تو اس نے اچانک رسی چھڑوائی اور زیل پاک سوسائٹی سے نکل کر گلستان سرمست کے علاقے کی جانب دوڑ لگا دی۔

مقامی افراد کا کہنا ہے کہ بھاگتا ہوا بیل رات دس بجے تک گلستان سرمست کے اطراف میں دیکھا گیا جس کے بعد وہ نامعلوم سمت میں چلا گیا۔

بیل کے مالکان نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں معلومات ملیں تو فوری طور پر رابطہ کیا جائے۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے مدد کی درخواست کی ہے۔

واقعے کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور صارفین اسے دلچسپ انداز میں شیئر کر رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو