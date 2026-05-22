کراچی پورٹ پر ایف آئی اے کی کارروائی، سنگاپور فلیگڈ شپ پر موجود غیردستاویزی برمی شہری کی نشاندہی

ترجمان کے مطابق دورانِ جانچ معلوم ہوا کہ مذکورہ کریو ممبر کے پاس نہ تو میانمار کا سی مین سروس بک موجود تھا

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup

کراچی پورٹ پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے سنگاپور فلیگڈ ویسل Marine Xane پر ایک غیر دستاویزی برمی شہری کی نشاندہی کر لی۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن ٹیم نے KPT ایسٹ وارف برتھ نمبر 3 پر معمول کی امیگریشن کلیئرنس کے دوران سنگاپور فلیگڈ ویسل Marine Xane پر برمی شہری Min Thiha Kyaw کی نشاندہی کی۔

ترجمان کے مطابق دورانِ جانچ معلوم ہوا کہ مذکورہ کریو ممبر کے پاس نہ تو میانمار کا سی مین سروس بک موجود تھا اور نہ ہی سنگاپور کی جانب سے جاری کردہ کوئی سی مین بک یا دیگر ضروری میری ٹائم دستاویزات موجود تھیں۔

ابتدائی تحقیقات کی روشنی میں غیر دستاویزی کریو ممبر کو جہاز تک محدود رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق واقعے پر شپنگ ایجنٹ Alpine Marine Services Pvt Ltd پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ جہاز کے ماسٹر اور شپنگ ایجنٹ سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔

ایف آئی اے امیگریشن پاکستان کی بندرگاہوں پر بین الاقوامی میری ٹائم قوانین اور سیکیورٹی ضوابط پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو