کراچی پورٹ پر ایف آئی اے کی کارروائی، سنگاپور فلیگڈ شپ پر موجود غیردستاویزی برمی شہری کی نشاندہی

کراچی پورٹ پر ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے سنگاپور فلیگڈ ویسل Marine Xane پر ایک غیر دستاویزی برمی شہری کی نشاندہی کر لی۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن ٹیم نے KPT ایسٹ وارف برتھ نمبر 3 پر معمول کی امیگریشن کلیئرنس کے دوران سنگاپور فلیگڈ ویسل Marine Xane پر برمی شہری Min Thiha Kyaw کی نشاندہی کی۔
ترجمان کے مطابق دورانِ جانچ معلوم ہوا کہ مذکورہ کریو ممبر کے پاس نہ تو میانمار کا سی مین سروس بک موجود تھا اور نہ ہی سنگاپور کی جانب سے جاری کردہ کوئی سی مین بک یا دیگر ضروری میری ٹائم دستاویزات موجود تھیں۔
ابتدائی تحقیقات کی روشنی میں غیر دستاویزی کریو ممبر کو جہاز تک محدود رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے، جبکہ پاکستانی حدود میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق واقعے پر شپنگ ایجنٹ Alpine Marine Services Pvt Ltd پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے، جبکہ جہاز کے ماسٹر اور شپنگ ایجنٹ سے وضاحت طلب کر لی گئی ہے۔
ایف آئی اے امیگریشن پاکستان کی بندرگاہوں پر بین الاقوامی میری ٹائم قوانین اور سیکیورٹی ضوابط پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنا رہی ہے۔