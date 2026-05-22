مظفرآباد: نجی کالج کے پرنسپل حمزہ احمد ڈار  کو فائرنگ کرکے قتل کردیا گیا

پرنسپل کالج میں واقع اپنے دفتر سے باہر آئے تو حملہ آور نے فائرنگ کردی

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup

مظفرآباد میں نجی کالج کے قریب فائرنگ سے شدید  زخمی  ہونے والے پرنسپل حمزہ احمد ڈار  دوران علاج انتقال کرگئے۔

رپورٹ کے مطابق پولیس  نے بتایا کہ گوجرہ میں نجی کالج کے قریب فائرنگ کی گئی جسے کے باعث پرنسپل کو سر میں تین گولیاں لگیں، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال  منتقل کردیا گیا تھا۔

 پولیس کے مطابق  فائرنگ کرنے  والا ملزم اسلحے سمیت گرفتار کرلیا گیا ہے۔

کالج چوکیدار  نے پولیس کو بتایا تھا کہ پرنسپل کالج میں واقع اپنے دفتر سے باہر آئے تو حملہ آور نے فائرنگ کردی۔

پولیس کے مطابق زیر حراست حملہ آور  واہ کینٹ کا  رہنے والا ہے، حملہ آور ایک ہی تھا اور  اس کا کوئی دوسرا ساتھی نہیں تھا، اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو