لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج بارش کے کتنے امکانات؟

گزشتہ روز تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ  بارش سے درجہ حرارت میں کمی آگئی

ویب ڈیسک May 22, 2026
لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش برسانے والا سسٹم تاحال موجود ہیں۔

گزشتہ روز تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ  بارش سے درجہ حرارت میں کمی آگئی اور گرمی کے مارے افراد نے سکھ کا سانس لیا۔

لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔

لاہور میں دو روز قبل درجہ حرارت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور اور پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم ہے لیکن گرد آلود ہواؤں کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔
