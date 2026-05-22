پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیشرفت کا خیرمقدم کرتے ہیں، عطاء اللہ تارڑ
انہوں نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران پر مشتمل وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا
وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیشرفت کا خیرمقدم کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط، باہمی اعتماد اور تعمیری تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے بنگلہ دیش کے سینئر سول سروس افسران پر مشتمل وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے اُمور، گورننس کے نظام، انتظامی اصلاحات اور ادارہ جاتی استعداد کار میں بہتری سمیت مختلف پہلووں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی اور وفاقی سیکریٹری اطلاعات اشفاق احمد خلیل بھی موجود تھے۔وفاقی وزیر اطلاعات نے وفد کو پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات اور حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کی سول سروسز کے درمیان ایگزیکٹو ڈویلپمنٹ پروگرام کو حالیہ دہائیوں میں ہونے والی اہم پیشرفت قرار دیا۔
وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ دونوں ممالک تاریخی روابط اور انتظامی و گورننس کے مشترکہ ورثے کے حامل ہیں۔پاکستان دوست ممالک کے ساتھ ادارہ جاتی تعاون اور تجربات کے تبادلے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔عطاء اللہ تارڑ نے دونوں ممالک کے درمیان تربیتی و استعداد کار بڑھانے والے اداروں کے درمیان تعاون، فیکلٹی ایکسچینج، مشترکہ تحقیق اور تریتی ماڈیولز کی تیاری کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
وفاقی وزیر اطلاعات نے سول سروس اکیڈمی کی جانب سے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت پروگرام کے کامیاب انعقاد کو سراہا۔بنگلہ دیشی سول سروس افسران کے وفد نے پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ملاقات کو دوطرفہ روابط اور پیشہ ورانہ تجربات کے تبادلے کے حوالے سے مثبت اور تعمیری قرار دیا گیا۔
ملاقات میں موجود وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور ادارہ جاتی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔طارق فاطمی نے کہا کہ خطے میں ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کے فروغ کے لئے دوطرفہ روابط انتہائی اہم ہیں۔
اس موقع پر ڈائریکٹر سی ٹی پی، سول سروس اکیڈمی سید شبیر اکبر زیدی نے وفد کو سول سروس اکیڈمی کے اغراض و مقاصد، جدید تربیتی نظام، کورس ماڈیولز، مطالعاتی پروگرامز اور استعداد کار بڑھانے کے مختلف اقدامات پر جامع بریفنگ دی۔
وفد کے ارکان میں سلمیٰ صدیقہ مہتاب، محمد مصطفیٰ جمال حیدر، ابو ریحان میاح، فیروز احمد، محمد منیر الاسلام، توفیق امام، ریحان اختر، احتشام الحق، محمد شمس الحق، محمد عبدالسلام، ذی الرحمان، ضیا احمد ثمن شامل تھے۔