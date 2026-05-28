کینیا کے اسکول میں آگ بھڑک اُٹھی، 10 افراد ہلاک

پولیس افسران نے آگ پر قابو پانے اور دیگر طلباء کو باہر نکالنے کے لیے کام کیا

ویب ڈیسک May 28, 2026
کینیا کے وسطی علاقے ناکورو میں ہاسٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 10 طلبا ہلاک ہو گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ریڈیو اسٹیشن کیپٹل ایف ایم نے علاقائی پولیس کمانڈر سیموئیل ندانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی ریسکیو ٹیمیں گرلز اکیڈمی کے ہاسٹل میں پہنچیں جہاں آگ تقریباً 1 بجے بھڑکنا شروع ہوئی۔

ایک اور براڈکاسٹر، سٹیزن ٹیلی ویژن نے کہا کہ یہ ایک پریشان کن اور افسوسناک صورتحال ہے۔ کیپیٹل ایف ایم نے مزید کہا کہ فائر فائٹرز اور پولیس افسران نے آگ پر قابو پانے اور دیگر طلباء کو باہر نکالنے کے لیے کام کیا۔

آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ 2024 میں، قریبی نیری کاؤنٹی کے ایک پرائمری بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 21 طلباء ہلاک ہو گئے تھے۔

 
