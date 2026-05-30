کراچی: جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش،واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم

کراچی کے جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی پیدائش کے واقعے پر تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔
جے پی ایم سی میں خاتون مریضہ سے متعلق رپورٹ شدہ واقعے پر انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جے پی ایم سی کی منظوری سے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جبکہ پروفیسر حلیمہ یاسمین کو کمیٹی کی سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔
کمیٹی 30 مئی کو ہونے والے اجلاس میں واقعے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ کمیٹی میں سینئر ڈاکٹرز اور انتظامی افسران شامل ہیں۔
جے پی ایم سی انتظامیہ نے واقعے کی باقاعدہ تحقیقات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور خاتون مریضہ سے متعلق رپورٹ شدہ واقعے کی انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
تحقیقات مکمل ہونے کے بعد رپورٹ محکمہ صحت سندھ کو ارسال کی جائے گی جبکہ جے پی ایم سی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی رپورٹ جلد حکومت سندھ کو بھی بھجوائی جائے گی۔