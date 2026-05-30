ٹانگوں کے نچلے حصے اور ہاتھوں میں سوجن، ٹرمپ کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی

امریکی صدر ٹرمپ کا طبی معائنہ والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سنٹر میں کیا گیا، جس کی رپورٹ وائٹ ہاؤس نے جاری کردی

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت اور فٹنس سے متعلق طبی رپورٹ جاری کردی۔

خبرایجنسی کے مطابق وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری رپورٹ میں امریکی صدر کی صحت کو بہترین اور انہیں مکمل طور پر فٹ قرار دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ بہترین صحت کے حامل ہیں اور بطور کمانڈر اِن چیف اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر فِٹ ہیں۔

وائٹ ہائوس کی جانب سے جاری رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دل، پھیپھڑوں، اعصابی نظام اور مجموعی جسمانی کارکردگی مضبوط اور صحت مند ہے جبکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بدستور بہترین سطح پر ہیں۔

رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹانگوں کے نچلے حصے میں معمولی سوجن دیکھی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہو چکی تاہم ہاتھوں پر سوجن کے نشانات بار بار مصافحہ کرنے اور اسپرین کے استعمال کے باعث ہیں جو غیر سنجیدہ طبی کیفیت ہے۔

جامع طبی معائنے میں دل کے اسکین، کینسر اسکریننگ اور مختلف ماہرین کی جانب سے کیے گئے تفصیلی جائزے شامل کیے گئے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کا طبی معائنہ والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سنٹر میں کیا گیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

اسرائیل کا لبنان سے فائر کیے گئے پروجیکٹائلز کو روکنے کا دعویٰ

Express News

این ویڈیا نے اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس جدید ترین ونڈوز لیپ ٹاپ پروسیسر لانچ کردیا

Express News

اسرائیل کا لبنان کے تاریخی قلعے پر قبضہ، سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کرلیا

Express News

سیٹلائٹ تصاویر نے غزہ کی تباہی کی نئی داستان سنا دی، پورے پورے علاقے نقشے سے مٹ گئے

Express News

امریکا نے چینی کمپنیوں پر اے آئی چپس کی برآمدی پابندیاں مزید سخت کر دیں

Express News

ڈچ پولیس کی حاملہ خاتون کو گھسیٹنے کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو